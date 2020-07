Dragon Ball: Goku incontra Naruto e i cartoni americani in un'epica illustrazione

Tra i protagonisti più iconici del panorama shonen mondiale un posto di rilievo lo mantiene da ormai tanti anni l'eroe per eccellenza di Dragon Ball, Goku. Il saiyan cresciuto sulla Terra è uno dei personaggi più amati in tutto il mondo, merito di una buffa personalità e delle decine di battaglie intraprese per la difesa del suo amato pianeta.

Nonostante il proprio ingenuo carattere, Goku ha dimostrato di ragionare come pochi durante i combattimenti, sottolineando una predisposizione al duello analoga a quella Vegeta, un altro vero e proprio talento. Rispetto al Principe dei Saiyan, il protagonista ha sempre mantenuto una filosofia da guerriero pura e innocente, opinione che spesso ha messo a repentaglio le vite di coloro che lo circondano.

Nonostante tutte queste serie di fattori, l'iconico eroe continua ad essere apprezzato dall'intera community dedita al capolavoro di Akira Toriyama, a riprova delle numerose illustrazioni a lui dedicate. A tal proposito, un fan, un certo A2T will Draw, ha omaggiato Goku in una particolare rappresentazione artistica in cui ha tentato di reinterpretare il suo design attraverso lo stile di alcune opere shonen, tra cui Naruto e ONE PIECE, e di alcuni celebri cartoon americani, come Rick & Morty e Family Guy.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa peculiare fan-art, con quale stile apprezzate di più il protagonista di Dragon Ball? Diteci la vostra, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.