Dragon Ball: Goku in un live-action? Il volto perfetto per Akira Toriyama

Dragon Ball è una delle serie più popolari di sempre, iconica nell'industria manga/anime. Tuttavia, l'approccio con la filmografia ha avuto risultati tutt'altro che soddisfacenti. Indietro nel 2009, Dragon Ball Evolution è stato un vero disastro, un prodotto che anche i fan più accaniti hanno cercato di rimuovere dalla testa.

Nella trasposizione hollywoodiana di Dragon Ball Goku fu interpretato da Justin Chatwin, ma se qualcuno avesse il coraggio di riprovare a portare l'opera al cinema, chi potrebbe prestare il proprio volto al Saiyan? Il sensei Akira Toriyama ha già una risposta.

La passione di Toriyama per i film di arti marziali è nota, ma più tra tutti sono due gli elementi che maggiormente hanno influenzato il maestro, "A Journey to the West" e Jackie Chan. Infatti, in origine Dragon Ball non doveva essere uno shonen, ma una sorta di parodia del romanzo cinese con elementi di comicità e azione tipici dei lungometraggi del noto attore asiatico.

A ogni modo, in un'intervista risalente al 2013 rilasciata in occasione della premiere del film anime Dragon Ball Z - La battaglia degli dei, Toriyama ha chiarito chi secondo lui dovrebbe interpretare Goku in un live action della sua opera.

Se all'epoca di Dragon Ball Evolution Toriyama avesse potuto scegliere il volto di Goku, questo importantissimo ruolo sarebbe stato affidato a Jackie Chan, se solamente fosse stato ancora giovane. Invece, se lui avesse dovuto interpretare un ruolo in Dragon Ball, allora avrebbe scelto di essere uno degli spettatori del Torneo Tenkaichi.