Dragon Ball: Goku è un maestro del Kung-fu nella figure di New Journey

Ispirata molto liberamente al romanzo d’avventura, nonché casino della letteratura cinese, Il Viaggio in Occidente, Dragon Ball era una serie con un sistema di potenza costruito principalmente attorno alle abilità fisiche dei personaggi, e Son Goku spiccava per il suo talento nelle arti marziali, immortalato in una nuova figure.

Già dalle prime pagine del manga si nota come Akira Toriyama avesse voluto presentare un giovane ragazzo cresciuto lontano dalla civiltà ma con incredibili capacità di sopravvivenza, anche nella caccia e nella pesca, dovute in buona parte alla sua padronanza delle arti marziali, in particolare del kung-fu, appreso dal nonno Son Gohan.

Anche nel prototipo della serie, il one-shot intitolato Dragon Boy, Toriyama incentrò la storia su un ragazzo molto abile nel kung-fu, seguendo i consigli dell’editor di allora, Torishima, e il riscontro positivo ricevuto dai lettori fu la chiave vincente che gli fece capire di dover aggiungere solo un po’ più di avventura, e così nacque il viaggio alla ricerca delle sfere del drago, e la serie che tutti consociamo.

Volgendo quindi uno sguardo al passato, gli artisti di New Journey Studio hanno realizzato la simpatica statua che potete vedere in fondo alla pagina, dove Son Goku viene rappresentato mentre si allena vicino la sua piccola dimora, dove abitava col nonno e teneva al sicuro la preziosa sfera a quattro stelle. Alta 41 centimetri, la figure appare ben realizzata, con una buona cura nei dettagli, e presenta anche delle parti intercambiabili, come le mani di Goku e il bastone Nyoi, sua arma principale nella prima parte dell’opera.

La statua arriverà sul mercato nel corso del primo semestre del 2024, e sarà venduta al prezzo di 295 euro. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Per concludere, ricordiamo che possiamo aspettarci importanti annunci su Dragon Ball al New York Comic Con, e alla questione riguardante il rifacimento dell’anime di Dragon Ball.