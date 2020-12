Dragon Ball: Goku, Naruto e Rufy combattono assieme in questo gigantesco tatuaggio

Gli eroi di Dragon Ball, Naruto e ONE PIECE hanno contribuito a colorare le giornate della nostra infanzia. Come tributo verso quei giorni spensierati, un appassionato ha deciso d'incidere sulla propria pelle i protagonisti delle opere di Toriyama, Kishimoto e Oda.

Il gigantesco tatuaggio ricopre l'intera parte posteriore del corpo del fan, dal collo fino al sedere. Partendo dalla parte alta è possibile ammirare il Drago Shenron, pronto a esprimere qualsiasi desiderio, con in pugno due Sfere del Drago. Sotto di lui è presente un minaccioso Goku Super Saiyan 3, che con la sua lunga chioma bionda sta per infliggere un colpo letale agli avversari.

Sulla zona lombare, a sinistra, è presente Naruto in modalità Eremitica, il quale sfoggia l'abbigliamento indossato durante il leggendario scontro con Pain. Al suo fianco è presente un potentissimo Rufy intento a sferrare un potentissimo Red Hawk. Nella zona sottostante è presente anche un sorridente Saitama, protagonista di One-Punch Man.

Ma non solo il dorso, anche le braccia del fan sono ricoperte da questo spettacolare tattoo. Sul braccio sinistro è possibile intravedere un potentissimo Goku Ultra Istinto Perfetto, mentre quello destro è ricoperto da un drago rosso non meglio riconoscibile. Che ve ne pare del tatuaggio? Voi avete qualche tattoo a tema? Ammiriamo questi disegni di Dragon Ball realizzati da Yusuke Murata. C18 è perfetta in questo cosplay di Dragon Ball Z.