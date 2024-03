Dragon Ball, Goku non ha una propria tecnica caratteristica?

Uno degli aspetti più rilevanti in Dragon Ball è la quantità di abilità introdotte nel corso della storia. La fantasia di Akira Toriyama ha dato origine ad attacchi diventati iconici, spesso usati da Goku, ma mai realmente ideati da lui. Ciò sembra suggerire che il protagonista non abbia una tecnica unica e caratteristica, ma è davvero così?

Sin da quando era bambino Goku ha dimostrato una predisposizione nell’apprendimento delle arti marziali e di tecniche energetiche, derivante, come si scoprirà più avanti, anche dal suo sangue Saiyan. Col passare degli anni Goku è diventato sempre più potente, raggiungendo le varie forme del Super Saiyan, dal livello combattivo impressionante, ma ha sempre fatto affidamento sulle stesse tecniche apprese da altre persone.

Ripercorrendo la sua storia dalle origini è chiaro che Goku ha sempre cercato di trarre il meglio da ogni grande maestro incontrato lungo il suo percorso. Le arti marziali le ha apprese grazie a Son Gohan, uomo anziano che decise di prendersi cura di lui dopo averlo trovato per puro caso. L’iconica Kamehameha deriva dalla scuola della tartaruga del Maestro Muten. Il Kaioken e la Sfera Genkidama sono ideazioni del Re Kaioh del Nord, mentre il teletrasporto è originario di Yardrat. L’Ultra Istinto raggiunto da Goku in Dragon Ball Super appartiene invece al repertorio di tecniche degli Angeli.

Nonostante questo, Goku è sempre riuscito a dimostrare di poter far sua qualsiasi tecnica, imparandola talmente a fondo da poter apportare modifiche sufficienti a renderla propria e, in un certo senso, originale. A differenza di personaggi come Vegeta o Piccolo, che vantano ad esempio il Lampo Finale o il Makankosappo, Goku non ha mai sfoggiato una tecnica realmente unica e caratteristica. Per questo potremmo considerarlo come il più grande, e abile, ladro della serie, un combattente talmente versatile da apprendere varie tecniche da grandi maestri e saperle utilizzare alla perfezione arrivando anche a modificarle.

