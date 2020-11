Dragon Ball: Goku non è sempre stato puro di cuore, ecco perché

Goku è uno dei personaggi più innocenti, ingenui e gentili dell'intero panorama anime. Ma è sempre stato così? Anche se non di proposito, in Dragon Ball il protagonista ha più volte superato il limite imposto agli eroi.

Quando si tratta di personaggi altruisti e amichevoli è impossibile non citare Goku. Il protagonista di Dragon Ball è disposto a rischiare la propria vita pur di difendere non solo i suoi cari, ma l'intera popolazione del pianeta Terra. Tuttavia, il Saiyan non ha sempre avuto il suo caratteristico cuore d'oro.

Da bambino, all'apparenza Goku sembrava innocuo e innocente. Ma sebbene non avesse alcun ricordo della sua fiera razza di guerrieri, all'apparire della luna piena il piccolo Goku si trasformava in un gigantesco e irrefrenabile scimmione. In questa temibile forma il protagonista di Dragon Ball ha accidentalmente ucciso suo nonno adottivo Gohan. Di questo atroce atto ne è venuto a conoscenza solamente durante il combattimento con Vegeta, avvenuto numerosi anni dopo.

Ma anche nella sua forma normale Goku era un bambino straordinariamente forte. Durante la lotta con Al Satan, o Gran Demone Piccolo, il giovane Saiyan è stato capace di trapassarlo e ucciderlo con un solo pugno. Nella prima serie, Goku ha inoltre sterminato l'intero esercito del Fiocco Rosso.



Visto il potenziale latente, è incredibile che Goku sia rimasto sulla via del bene. Nelle serie successive il cambiamento è stato netto; ad esempio, in Dragon Ball Super si è persino rivelato riluttante nell'uccidere i suoi antagonisti, anche quelli più crudeli. Sebbene non sia il Saiyan più intelligente del franchise, è sicuramente il più puro di cuore.