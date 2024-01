Dragon Ball, tutte le volte in cui Goku ha perso

Visto quanto tempo è passato non fa neanche così strano eppure Goku ne ha perse di battaglie in Dragon Ball. Vediamo allora assieme tutte le sue sconfitte nella prima parte dell'anime, quando era ancora piccolo.

Partiamo con Yamcha, che sconfigge Goku perché aveva abbassato la guardia visto che aveva fame.

Poi perde contro Jackie Chun (cioè il Maestro Muten) alla fine del 21esimo Torneo Tenkaichi.

Goku ha la peggio pure contro il Generale Blue, riuscendo a scamparla solo perché gli viene morsa la coda.

Pure Taobaibai al primo incontro le dà di santa ragione a Goku, quasi uccidendolo addirittura.

Nel Torneo Tenkaichi successivo in Dragon Ball c'è poi la sconfitta di Goku per mano di Tensing bissata da Tamburello che sfrutta la cosa per batterlo facilmente.

Poi c'è il Gran Demone Piccolo che ha la meglio su Goku in Dragon Ball, nonostante il piccolo protagonista riesca poi a sconfiggerlo.

E chiudiamo con Mr. Popo che rimette Goku al suo posto dimostrandogli che ha ancora tanta strada da fare dopo la sconfitta di Re Piccolo.

E voi le ricordavate tutte? Se vi serve un ripasso ecco in quanti anni si svolge la storia di Dragon Ball, voi però diteci la vostra nei commenti! E visto che si parla di prima parte vi lasciamo tutti i time-skip di Dragon Ball in ordine cronologico.