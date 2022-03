Dragon Ball: Goku sembra un personaggio Disney con la computer grafica

La saga di Dragon Ball è tra le più longeve in assoluto e ormai oltre 20 anni sono passati dal primo episodio dell'adattamento anime. Da tempo alcuni lettori e spettatori chiedono un remake della serie televisiva, magari con uno stile più moderno. Qualcuno ha così provato ad immaginare il risultato di un eventuale aggiornamento grafico.

Lo stile degli anni '90 di Dragon Ball Z continua ad essere visivamente affascinante tant'è che una grossa fetta della community preferisce il tratto artistico della scorsa saga rispetto a quella più moderna di DB Super. Ma qualora TOEI Animation annunciasse realmente un remake, quale stile vorreste vedere per l'anime?

Un artista, un certo Jordan Kaly, ha provato ad immaginare come apparirebbe il noto eroe, Son Goku, con lo stile di uno di un cartoon in 3D, un po' sulla scia degli attuali progetti della Dinsey. Il risultato in questione, che potete ammirare tra gli allegati in calce alla notizia, ha sollevato un paio di spunti di riflessione in merito al franchise dal momento che questo tratto ottenuto grazie alla computer grafica appare convincente e ricco di dettagli.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modello 3D di Goku, vi dispiacerebbe un eventuale remake o un film con uno stile del genere? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.