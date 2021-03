Dragon Ball: Goku diventa un personaggio di Studio Ghibli in un video fan made

Lo Studio Ghibli è un'eccellenza giapponese che ha creato oltre venti film, distribuiti in tutto il mondo e che hanno sempre raggiunto lo scopo di incantare grandi e piccoli. Molto lo si deve ad Miyazaki e Takahata che hanno lavorato anche ad anime famosi come Lupin. Vi siete mai chiesti come sarebbe stato Dragon Ball con loro al timone?

Ci sono stati diversi fan nel corso del tempo che hanno provato a immaginare la propria versione di un Dragon Ball disegnato e animato dallo Studio Ghibli. Dal Goku e Vegeta adulti con lo stile di Miyazaki si passa al video fan made di Fabio Chibi, postato negli ultimi giorni su Reddit e che ha riscosso un notevole successo.

Fabio Chibi ha pubblicato un video di pochi secondi che potete osservare nel post in basso, con il giovanissimo Goku visto agli esordi di Dragon Ball mentre medita su uno spuntone roccioso. Tuta arancione tipica della scuola della tartaruga, Sfera del Drago con le quattro stelle tra le mani e bastone rosso sulla schiena: questo Goku è identico a quello che abbiamo visto all'inizio della storia di Akira Toriyama se non fosse per lo stile di disegno e animazione, ispirato proprio a quello dello Studio Ghibli.

Intanto lo Studio Ghibli è al lavoro su How do you Live, film d'animazione che richiederà ancora molto altro lavoro a Miyazaki e soci.