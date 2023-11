Dragon Ball: Goku protagonista di un'illustrazione unica, ecco Son Wukong Super Saiyan

L'utente di Instagram Seven Signs Art ha pubblicato una fan art che mostra una forma primordiale di Super Saiyan per Goku. La trasformazione è ispirata al personaggio di Sun Wukong, il protagonista del classico romanzo cinese "Il viaggio in Occidente".

Dopo l'annuncio dell'uscita di Dragon Ball Daima, gli spettatori sono già impazienti di vedere cosa riserva il futuro all'opera di Toriyama. Un fan in particolare ha attirato l'attenzione di tutti con un'idea per una nuova trasformazione di Goku.

La fan art mostra Goku con i capelli dorati e la coda, proprio come nel Super Saiyan 4. Tuttavia, il disegno presenta anche alcuni elementi ispirati a Wukong, come il bastone bo e le nuvole. Anche se si tratta solo di un'illustrazione, questa nuova trasformazione dà proprio l'idea di essere un'evoluzione potente, avvicinandosi al livello di forza del Super Saiyan 4.

Dragon Ball è una serie che dura da decenni e, in tutto questo tempo, ha saputo stupire i fan con una serie di incredibili trasformazioni. Da Gohan in forma Bestia a tutte le forme Super Sayan di Goku, l'opera ha sempre superato i propri limiti.

Attualmente, in Dragon Ball Super Goku è impegnato ad aumentare il suo ki divino, e non è detto che abbia il tempo o l'energia per evolversi in un'altra forma. Tuttavia, è probabile che Dragon Ball continuerà a espandere la sua collezione di trasformazioni Super Saiyan. Dopotutto, la serie è sempre stata caratterizzata da una spiccata creatività per quanto riguarda le evoluzioni dei personaggi.