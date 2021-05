Dragon Ball: Goku raggiunge il Super Saiyan 5 in questa epica fanart

Tra gli adolescenti dei primi anni Duemila girava una illustrazione quasi mitologica. Goku aveva superato il limite del Super Saiyan 4 raggiungendo il quinto stadio, una forma leggendaria e dai toni "divini". Anni dopo, quegli adolescenti hanno capito che il Super Saiyan 5, in realtà, è una trasformazione dell'opera non canonica Dragon Ball AF.

Per chi non dovesse conoscerlo, Dragon Ball AF è un interessante sequel fanmade che si posiziona anni dopo la fine di Dragon Ball GT. Quando nel 1999, in un internet ancora poco pratico e usato da pochi eletti, si diffuse l'immagine del Super Saiyan 5, tutti i ragazzi dell'epoca erano convinti che tale illustrazione era stata realizzata da Toyotaro. Difatti, l'artwork era realizzato in maniera talemente verosimile che era lecito scambiarlo per un originale.

Il Super Saiyan 5 riprende la forma del Super Saiyan 4 di Dragon Ball GT e la porta su un nuovo stadio quasi "divino". La pelliccia, la coda e i capelli di Goku diventano color argento, donando al protagonista un'aura di potenza immane.

Questa trasformazione è stata reinterpretata in chiave moderna dall'artista Twitter Kackie. Vedere il Super Saiyan 5 in Dragon Ball Super è un qualcosa d'irrealizzabile, ma chissà che un giorno non possa apparire nell'anime promozionale Super Dragon Ball Heroes.



Che ve ne pare dell'artowork fanmade e della leggenda del Super Saiyan 5? Ecco un'altra splendida fanart su Dragon Ball AF.