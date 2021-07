Dragon Ball: Goku riesce a superare la velocità della luce? Scopriamolo

La crescita di Son Goku nel corso delle serie del franchise di Dragon Ball, così come gli intensi allenamenti con maestri particolarmente potenti, hanno portato il Saiyan a raggiungere livelli inimmaginabili. Oltre a poter utilizzare numerose tecniche, Goku possiede una grande agilità, ma riuscirebbe ad arrivare alla velocità della luce?

La velocità è un fattore estremamente importante nei combattimenti, al pari di raffiche di sfere energetiche, e colpi decisivi e precisi, in quanto può determinare un momento di vantaggio sull'avversario qualora si riuscisse ad evitare i suoi colpi. Toriyama prima, e ora Toyotaro, giocano molto sul disegnare combattimenti dove la velocità ricopre un ruolo molto importante, riempiendo tavole con attacchi contornati da linee cinetiche che sottolineano il movimento rapido dei personaggi.

Un grande appassionato della serie ha calcolato la velocità di Goku partendo dal livello di potenza che il protagonista aveva durante la corsa sulla Via del Serpente. Goku è riuscito a percorrere il milione di chilometri del Serprentone in 177 giorni, con un livello di potenza pari a 5000. Considerando che quando si trasforma in Super Saiyan raggiunge circa 150 milioni di tale livello, e usando questi dati nell'equazione considerata, l'utente Chris Bennett ha stabilito che Goku Super Saiyan arrivi ad una velocità pari a metà della velocità della luce, 300mila km/s.

Solo all'arrivo in scena degli androidi C-17 e C-18 il raggiungimento di un livello di potenza di 300mila garantirà quindi a Goku una velocità del genere, e con le trasformazioni viste in seguito, sia nella serie Z che in Super, sicuramente il protagonista si è rivelato in grado di infrangere la barriera della velocità della luce.

