Dragon Ball, ma Goku è mai riuscito realmente a battere Vegeta?

La rivalità tra Goku e Vegeta è una tra le più iconiche degli shonen. Il principe dei Saiyan di Dragon Ball è però famoso per essere l'eterno secondo, colui il quale non riesce mai e poi mai a essere incisivo come fa invece il nemico/amico. Proprio a causa di ciò, è ostinato nel migliorarsi costantemente. Ma siamo sicuri che sia lui il più debole?

L'arrivo sulla Terra di Vegeta in Dragon Ball Z è memorabile. Informato dell'esistenza delle Sfere del Drago in seguito alla morte di Radish, si precipitò con Nappa sul pianeta terrestre convinto di fare il bello e il cattivo tempo. Dopo uno scontro iconico, in cui per la maggior parte del tempo Vegeta sembrò essere in vantaggio, il Saiyan venuto dallo spazio venne sconfitto dall'unione della forza dei Guerrieri Z. Effettivamente lo scontro tra i due finì alla pari e desideroso di una rivincita Goku impedì ai suoi amici di uccidere Vegeta.

Nella psiche di Vegeta quel combattimento equivale a una sconfitta ed è da quel punto che nasce la sua ostinazione nei confronti di Goku. Questo accanimento accresce a dismisura nella Saga di Freezer e in quella di Cell, dove pur non scontrandosi mai Vegeta riconosce la sua inferiorità. I sentimenti di Vegeta divampano quando nella Saga di Bu sfrutta la magia di Babidi per ottenere più potere. Majin Vegeta riuscì a mettere K.O. Goku, che però nascondeva una ulteriore trasformazione, il Super Saiyan 3. Passiamo poi al loro ultimo match. In Dragon Ball Super: Super Hero Vegeta riesce nuovamente a imporsi su Goku in uno scontro amichevole in cui ogni trasformazione è proibita.

Risulta che nel corso di Dragon Ball è Goku a non aver mai battuto Vegeta, nonostante quest'ultimo venga considerato come 'secondo' e perdente. In realtà nessuno dei due prevale mai sull'altro. Ci sono stati momenti in cui Goku era evidentemente superiore, ma Vegeta non è mai rimasto indietro al rivale e ha sempre lottato duramente per riportarsi alla pari e superarlo.

My Hero Academia. Limited edition. Con Poster (Vol. 39) è uno dei più venduti oggi su