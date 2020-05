Dragon Ball: Goku è molto più saggio di quanto credete, ecco perché

In realtà, un po' tutti abbiamo imparato a conoscere Goku per quello che è: spensierato, ingenuo e anche un po' bizzarro. Eppure, l'anime di Dragon Ball non ha ricostruito perfettamente la personalità del protagonista, in quanto Akira Toriyama aveva delineato per il suo beniamino alcuni tratti di profonda saggezza.

Il papà di Dragon Ball è un autore molto più abile di quanto credete. Nonostante l'opera non brilli a livello narrativo, in quanto è incentrata per lo più sulla componente battle shonen, Toriyama è stato particolarmente accorto nel servirsi della splendida lingua giapponese per arricchire le personalità dei personaggi.

Infatti, a causa della trasposizione televisiva e dell'adattamento del manga in numerose lingue, con il tempo sono andate a perdersi alcune espressioni declinabili solo attraverso il giapponese. Propri queste mancanze hanno reso tutte le citazioni di Goku semplici frasi goliardiche, quando in realtà celavano anche un piccolo messaggio. Durante i primi capitoli della storia, infatti, il piccolo saiyan si è recato in un ristorante con Bulma, Oolong e il Maestro Muten. Il suo incontrollabile appetito è stato bruscamente interrotto dalle parole del cameriere che lo avverte di aver terminato il cibo. Goku, dunque, avrebbe risposto attraverso un famoso proverbio che recita letteralmente "fa bene mangiare leggeri".

In realtà, il proverbio significa "mangia finché lo stomaco non è pieno a 8/10", in modo tale da non ingerire troppo cibo e non sentirsi male in seguito. Ed è questo il reale motivo per il quale i personaggi cadono improvvisamente all'indietro al termine di ogni pasto del protagonista. Ad ogni modo, il nostro eroe sa anche impartire piacevoli lezioni, oggi purtroppo andate perdute a causa della perdita delle sfumature del giapponese. E voi, invece, cosa ne pensate di questo aneddoto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Ma a proposito di Dragon Ball, sapevate che la casa di Goku esiste davvero?