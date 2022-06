Dragon Ball: Goku si scatena con una Kamehameha Kaioken in una figure da 350 euro

Dragon Ball è senza dubbio una delle opere più importanti e influenti del fumetto giapponese moderno. L’immaginario di Akira Toriyama ha determinato nuovi paradigmi nella categoria shonen, e nonostante l’evoluzione e i naturali cambiamenti introdotti in Dragon Ball Super, ancora oggi la serie originale, e Z, restano particolarmente apprezzati.

Questo perché prima delle infinite trasformazioni e continui potenziamenti dei due, e ormai unici, protagonisti Goku e Vegeta, ogni nuova tecnica che appariva nel manga, nell’anime o nei film, riusciva a generare ancora sorpresa. Col passare degli anni la Kamehameha, tecnica distintiva e iconica usata dal Maestro Muten, e poi da Goku, Crilin e da altri personaggi, ha perso progressivamente la sua rilevanza, lasciando spazio a tecniche molto più elaborate, esplosive, e spettacolari.

Per ricordarla e onorarla quindi, gli artisti di Temple Studio hanno realizzato la straordinaria figure che potete vedere nel post in calce. Non si tratta però di una semplice onda energetica, ma della Kamehameha Kaioken, apparsa per la prima volta nel film del 1991 Dragon Ball Z: il Destino dei Saiyan. Alta 35 centimetri la statua rappresenta Goku mentre si prepara a lanciare contro l’avversario, Vegeta come si nota nell’ultima immagine, la potente e colorata mossa, circondato proprio dall’aura blu dell’onda, e rossa del Kaioken, mentre dal terreno roccioso che fa da base si alza una grande nuvola di polvere.

Il prodotto sarà disponibile sul mercato tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, e per chi fosse interessato è già possibile pre ordinarlo al prezzo di 350 euro. Per finire vi lasciamo scoprire chi vincerebbe tra Goku e Naruto.