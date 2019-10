Dragon Ball: Goku sfreccia sulla Nuvola Speedy in questo cosplay

Halloween si avvicina e gli appassionati di anime e manga in tutto il mondo colgono l'occasione per travestirsi dai loro personaggi preferiti. C'è chi come questo padre decide di vestire suo figlio da Luffy o chi come quest'uomo, ripreso in un video che potete trovare il calce all'articolo, realizza una bellissima versione di Goku.

I personaggi di Dragon Ball sono da sempre tra i più gettonati dai cosplayer. I quali non si limitano solo a camuffarsi dai personaggi più iconici della serie, ma anche da quelli secondari, fino ad arrivare alle semplici comparse. Goku, però, è ovviamente quello maggiormente scelto e a rendergli onore ci ha pensato quest'uomo tratto in un video pubblicato dalla pagina Instagram Funidelia.

Come potete vedere, non solo rappresenta magistralmente una versione del nostro eroe trasformato in Super Saiyan, ma ha riprodotto anche l'iconica Nuvola d'oro, maggiormente conosciuta in italia con il nome di Nuvola Speedy.

Grazie a delle ruote che ha posto alla base della ricostruzione, riesce a muoversi e, con la ripresa del video, che in alcuni tratti taglia le ruote dall'inquadratura, per un attimo sembra davvero che l'uomo stia volando in groppa alla nuvola, proprio come Goku ci ha abituati a vederlo durante Dragon Ball e nella prima parte di Dragon Ball Z.

Voi cosa ne pensate di questo splendido cosplay? Fatecelo sapere nei commenti.

Rimanendo in tema, vi segnaliamo un esilarante e particolare cosplay di Giorno Giovanna de Le Bizzarre Avventure di JoJo.