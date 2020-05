Dragon Ball: Goku e Shallot di Legends si affrontano in un bellissimo artwork

Nel videogioco mobile Dragon Ball Legends è stata di recente mostrata una particolare trasformazione del protagonista principale, ovvero Shallot, un Super Sayan proveniente dal passato che sembra aver ottenuto da poco il potere del Super Sayan God.

Per imparare ad utilizzare le sue nuove capacità Shallot decide di affrontare Goku, nella forma Super Sayan Blue, e sembra riuscire a tenergli testa. In ogni nuovo "capitolo" di questa saga Shallot sta diventando sempre più potente, è quindi interessante vedere più da vicino questo universo parallelo all'opera originale di Akira Toriyama.

Prima di tutto, cosa è Dragon Ball Legends? È un gioco per dispositivi mobile, dove guerrieri da diverse linee temporali possono essere usati dal giocatore, in squadre, per partecipare a sfide e scontri anche con altri giocatori reali, il tutto con una simpatica e curata grafica 3D. Per quanto riguarda il personaggio di Shallot, è stato introdotto durante il Torneo del Tempo, anche se in quella circostanza non ricordava da dove fosse arrivato.

Shallot si è poi rivelato essere un guerriero Super Sayan, proveniente da un'epoca passata e non ben definita, e che nel corso della storia ha raggiunto livelli impressionanti, l'ultimo dei quali, appunto, con la forma di Super Saiyan God.

È stato grazie all'aiuto di Whis, l'angelo che abbiamo visto anche in Dragon Ball Super, che Shallot è stato in grado di raggiungere lo stadio God della sua razza, avendo ricevuto come missione quella di trovare 6 Saiyan dal cuore puro. Proprio durante questa ricerca Shallot si è imbattuto in Goku, con il quale ha dato il via ad uno scontro incredibile, che potete trovare nel post in calce alla notizia.

Cosa ne pensate di questo particolare personaggio? Credete che sarà in grado di raggiungere la forma Super Saiyan God, o addirittura la tecnica dell'Ultra Istinto? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.