Dragon Ball: Goku SSJ di Toriyama e Goku di Toyotaro, originale VS nuovo in questi disegni

Dragon Ball è legatissimo al tratto di Akira Toriyama, il mangaka originale. Anche se negli anni l'opera è stata vista e rivista, talvolta ridisegnata da altri autori e character designer per l'anime e sketch di vario genere, oppure con il midquel Dragon Ball Super di Toyotaro, il disegno che salta in mente è quello del mangaka di Nagoya.

Naturalmente, il tratto dell'autore non è stato sempre lo stesso. Essendo Toriyama principalmente un autore di manga comici e venendo dalla pubblicazione di successo Dr. Slump, all'inizio Dragon Ball aveva un tratto molto più leggero e snello, anche rotondeggiante nella conformazione dei suoi personaggi. Ovviamente il mangaka ha dovuto cambiare questo tratto nel corso della storia, sia per una questione di ritmi di pubblicazione che per rendere i disegni molto più attinenti a un genere di storia che diventava sempre più matura e pesante.

L'apice è stato sicuramente raggiunto con la saga di Freezer che vide Goku affrontare il sovrano galattico e trasformarsi in Super Saiyan, il leggendario guerriero dai capelli d'oro. Una scena che ha fatto venire la pelle d'oca a ogni fan e che ancora oggi è tra i momenti più iconici del mondo dei manga. Anche Toyotaro provò a replicare uno di quei momenti, disegnando la sua versione di Goku Super Saiyan.

A distanza di anni, l'utente Twitter Nicolas D. Kaiwai ha voluto mettere le due immagini in un parallelo: come si può vedere in basso, a sinistra c'è il Goku Super Saiyan di Toriyama mentre a destra il Goku Super Saiyan di Toyotaro. Ovviamente il secondo ha preso tanto dal primo, e continua ancora a farlo anche nel manga originale con citazioni registiche, ma qui si notano tanto alcune differenze. Sicuramente il tratto di Toriyama è molto più adatto, con un Goku più grosso e provato ma anche con un'aura da guerriero leggendario dato dai capelli completamente d'oro e senza linee nere, che invece Toyotaro ha inserito.

E voi, quale preferite tra i due stili di disegno, quello di Toriyama o di Toyotaro?