Dragon Ball: Goku SSJ in versione femminile re-immaginato in questo cosplay

Ecco un nuovo cosplay al femminile, questa volta incentrato nella versione di Goku Super Saiyan apparso nelle puntate e nel manga della saga di Freezer.

Le foto del cosplay, che potete vedere in calce alla notizia, sono state condivise da @molecularagatha nella sua pagina ufficiale di Instagram. La cosplayer ha quindi voluto ricreare il look di Goku in versione Super Saiyan. Ecco il suo commento incentrato sulla parrucca: "Parliamo della mia parrucca mentre mi aggiusto le calze: ecco le risposte alle domande più comuni, la parrucca è stata fatta da me! Ho usato delle extension e la forma è stata creata partendo da un bruttissimo parrucchino a punta. Per unire i capelli uso silicone freddo e la colla della Schwarzkopf. Ci ho messo quattro mesi a crearla, è un processo noioso perché bisogna lavorare su pezzi piccoli. Le extension devono essere tagliate e incollate usando il silicone e attaccarle con la colla. La parte peggiore è che bisogna aspettare che si asciughino e il doversi lavare continuamente le mani a causa del prodotto usato".

Continua poi: "Anche se sembro felice nella terza foto, la verità è che indossare la parrucca è molto scomodo, non solo per il peso". I fan sembrano aver apprezzato il lavoro della cosplayer, come potete leggere nei loro commenti al post.