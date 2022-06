Dragon Ball: Goku SSJ4 e Vegeta SSJ4 ma in Ultra Istinto e Ultra Ego in questa fan art

Con Dragon Ball Super è stata nettamente messa in disparte la serie animata anni '90 che Toei Animation immaginò per la conclusione della saga di Akira Toriyama, Dragon Ball GT. Con essa, è praticamente sparita una delle trasformazioni più iconiche di Goku e Vegeta, ovvero il Super Saiyan 4, sostituito da Ultra Istinto e Ultra Ego.

Goku e Vegeta hanno infatti ormai raggiunto livelli divini e quelle due vecchie trasformazioni di Dragon Ball GT sembrano troppo antiquate per la situazione attuale narrata da Toyotaro e Toriyama in Dragon Ball Super. Eppure in tanti non vogliono dimenticare il Super Saiyan di quarto livello, con quell'immagine scimmiesca che univa la forza dei saiyan alle loro origini mostruose e scimmiesche.

Tra questi c'è Fernando, conosciuto in rete come Greytonano, che ha sfoderato su Instagram un'illustrazione che presenta Goku Super Saiyan 4 Ultra Istinto e Vegeta Super Saiyan 4 Ultra Ego. Di conseguenza, la peluria dei saiyan diventa rispettivamente bianca e viola, così come i loro capelli. Sicuramente sarebbe un'unione di poteri dalla portata eccezionale e che moltiplicherebbe per milioni di volte il loro potere già elevatissimo.

Tra l'altro il protagonista di Dragon Ball Super così risulta un po' simile a questo Goku Super Saiyan 5 ideato da un fan, non pensate?