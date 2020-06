Dragon Ball: Goku Super Saiyan 3 prende vita in questa statua da oltre 500 euro

Tra i tanti franchise che nel corso di questi lunghi sono riusciti a imporsi con forza all'interno della grande industria d'anime e manga, uno tra i più importanti è sicuramente Dragon Ball, il quale negli anni è riuscito a conquistare un pubblico vastissimo composto da milioni e milioni tra lettori e spettatori.

Il brand è infatti riuscito a tenere sempre alta l'attenzione del pubblico - il quale non ha mai smesso d'elogiare la serie con cosplay e fanart realizzate con grande attenzione - grazie a innumerevoli opere parallele, tra serie animate, manga, spin-off, film, videogiochi e molto altro ancora. Il successo riscosso dall'IP, inoltre, ha spinto innumerevoli società a lanciarsi nella realizzazione di splendidi gadget pensati spesso per una specifica nicchia di pubblico, collezionisti che ben poco possono davanti a certi lavori.

Tra queste compagnie, figura anche Egg Studio, la quale è recentemente finita sotto la luce dei riflettori grazie a una magnifica statua a tema Dragon Ball e specificatamente dedicata a Goku Super Saiyan 3. Come potete visionare dalle immagini poste a fondo news, il lavoro mette in mostra il nostro Goku in una posizione solenne, circondato nella spirale del possente drago Shenron. La statua si caratterizza per una grandissima quantità di dettagli e viene venduta al "modico" prezzo di 501 euro - a cui bisogna poi aggiungere i costi di spedizione -, ma la compagnia ha fatto sapere che il prodotto sarà disponibile in due grandezze, ovvero in scala 1:4 e 1:6, con la seconda che invece costerà 354 euro. Secondo quanto annunciato, i preordini sono già aperti mentre l'uscita è fissata tra ottobre e dicembre 2020.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che proprio in questi ultimi giorni ci ha purtroppo lasciati Junya Furusawa, storico artista ufficiale dell'anime Dragon Ball.