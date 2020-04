Dragon Ball: Goku Super Saiyan 4 diventa Dio della Distruzione in questa fan art

Da 5 anni ormai la serie animata Dragon Ball Super è divenuta sequel ufficiale dell'opera magna di Akira Toriyama. Per molti tempo i fan si sono scontrati sulla questione Dragon Ball GT e se potesse essere considerato un degno sequel dell'amatissima serie Z. La risposta è generalmente negativa, poiché non concepita dalla mente del Sensei.

Per quasi 20 anni però in molti hanno considerato Dragon Ball GT la conclusione ufficiale del manga cult ma proprio nel 2015 arrivava nelle reti giapponesi Dragon Ball Super, versione sequel ufficiale che andava a soppiantare quello che a tutti gli effetti era diventato un sequel non canonico. Se è pur vero che in molti non ne hanno apprezzato la storia ricca di clamorosi errori, le trasformazioni sono state più che apprezzate dalla community. Tuttora nonostante le versioni divine di Super, non pochi preferiscono la forma finale di Super Saiyan 4 mostrata da Goku nella serie non ufficiale.

A riempire di speranze i fan ci pensa però l'utente idreamer36 che su reddit ha creato una bellissima fan art in cui possiamo vedere il Saiyan che alla trasformazione unisce gli abiti da Dio della Distruzione tipici di Beerus.

Secondo voi al termine di Dragon Ball Super Goku diventerà il nuovo Dio della Distruzione? Recentemente la voce ufficiale di Vegeta ha ammesso chi potrebbe diventare Dio della Distruzione in DB Super secondo lui. Vi ricordiamo che Shueisha ha annunciato che il Jump Festa 2021 si terrà regolarmente, avremo novità per Dragon Ball Super 2?