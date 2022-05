Dragon Ball, Goku Super Saiyan 4 in stile tradizionale giapponese si mostra in una fan art

Dragon Ball è una delle serie shonen che conta più fan in assoluto. L'opera del maestro Akira Toriyama ha saputo conquistare il cuore di tutti, e molti artisti hanno dedicato le prime illustrazioni della loro carriera a Goku e i suoi amici. Molti fan continuano a ritrarre i Saiyan ancora oggi, pubblicando i loro lavori sui social.

Di recente, l'utente di Twitter @Justin96636 ha pubblicato due illustrazioni in stile Ukiyo-e, ovvero uno stile di disegno tipico del periodo Edo (inizio XVII secolo - fine XIX secolo) giapponese. La prima è dedicata alla battaglia Gohan vs Cell in Dragon ball Z, la seconda alla battagia Goku vs Majin Bu sempre in Dragon Ball Z.

@Justin96636 sembra voler continuare a pubblicare le sue illustrazioni di Goku e compagni in stile Ukiyo-e, e stavolta è toccato a Goku Super Saiyan 4 direttamente da Dragon Ball GT. Come possiamo vedere nel tweet dell'artista, gli occhi senza pupille dello stile tradizionale giapponese donano al Saiyan un'aura davvero inquietante, che unita alla sua posa da combattimento rende il guerriero incredibilmente minaccioso. Sullo sfondo dell'illustrazione troviamo la forma scimmione di Goku, disegnata senza colori, con accanto la Luna che permette la trasformazione del Saiyan in scimmione.

Le illustrazioni Ukiyo-e di @Justin96636 stanno riscuotendo un enorme successo su Twitter, e probabilmente l'utente continuerà a realizzarne per la gioia dei nostri occhi.