Dragon Ball: Goku Super Saiyan Blue sfreccia su New York

Sin dal 1924 negli Stati Uniti d'America nel giorno del ringraziamento si svolge la Macy's Thanksgiving Day Parade di New York e quest'anno vi è stato un ospite speciale legato al franchise di Dragon Ball Super.

Toei Animation ci ha messo del suo ma i bei risultati ripagano abbondantemente gli sforzi. Quando l'evento inizia tutti gli occhi puntano su Manhattan mentre dozzine di carri si dirigono verso il centro. Ad un certo punto appare un pallone gonfiabile gigante di Goku Super Saiyan Blue, di Dragon Ball Super.

L'eroe si mostra, anche nel video in cima alla pagina, in tutta la sua massiccia presenza e chiunque percepisce la sua aura divina. Per dirigerlo lungo le strade ci vogliono circa 90 persone ed è infatti tra i palloni più enormi della Macy's Thanksgiving Day Parade. Tra l'altro non sono mancate delle gaffe nella televisione americana dove in un caso è stato pronunciato il Super Saiyan Blue come Super "Cyan" Blue, un errore di pronuncia già divenuto meme sul web.

Nel la Macy's Thanksgiving Day Parade Dragon Ball debuttò nel 2018 per promuovere l'uscita del nuovo lungometraggio, di cui parliamo nella recensione di Dragon Ball Super: Broly. Da allora, eccetto che nel 2020 a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, Goku non si è mai perso la celebrazione newyorkese del ringraziamento.

Vi sarebbe piaciuto assistere di persona a questo glorioso spettacolo? Nel frattempo potrebbe interessarvi sapere che Toriyama lavora ad una nuova serie anime.