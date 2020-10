Dragon Ball: Goku e Superman si sfidano nello sketch di un famoso artista DC Comics

Il celebre artista DC Comics José Luis García-López, conosciuto soprattutto a causa delle sue indimenticabili opere con protagonisti Batman, Superman e i Teen Titans, ha recentemente pubblicato uno sketch con protagonisti due dei più grandi eroi di sempre: Superman, Kryptoniano e punta di diamante dell'universo DC, e Goku, il Saiyan di Dragon Ball.

In calce potete dare un'occhiata al suo magnifico disegno, in cui i due sono ritratti uno di fronte all'altro, pronti a sfidarsi per il titolo di essere più forte dell'universo. I fan discutono circa il possibile vincitore di questa battaglia da decenni, e ancora nessuno è riuscito a dare una risposta che metta d'accordo entrambe le parti.

Lo sketch di José Luis mostra un Goku con tratti decisamente occidentali, con tanto di mascella pronunciata e naso a punta. Superman invece, personaggio su cui il disegnatore ha lavorato per decenni, è semplicemente perfetto, dalla postura al taglio di capelli, passando per la tonica forma fisica. Del resto José Luis García-López, oggi settantaduenne, ha speso cinquant'anni della sua vita a disegnare personaggi DC, sin dal suo debutto nell'Action Comics #448 del 1975.

E vi cosa ne pensate? Goku o Superman? Fateci sapere chi secondo voi detiene il titolo di "guerriero più forte dell'universo" con un commento nel riquadro qui sotto! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che Dragon Ball sarà al Jump Festa 2021 del prossimo dicembre, e che forse potremo rivedere presto la serie sul piccolo schermo.