Dragon Ball: Goku torna bambino in questa statua da oltre 300 euro

La nuova statua da collezione di Dragon Ball lanciata da Figure Class porta gli appassionati a rivivere l'inizio della leggenda firmata Akira Toriyama. Soggetto della figure è Goku, il quale torna alla ricerca delle Sfere del Drago a bordo della Nuvola Speedy.

Già preordinabile sul sito web di Fanatic Anime Store al prezzo di trecento euro, escluse spese di spedizione, questa statua da collezione. L'eroico Saiyan torna bambino, pronto a rivivere le avventure della leggendaria prima opera di Akira Toriyama.La figure, imperdibile per i fan di Dragon Ball, è disponibile in ben tre varianti. Nella prima, Goku, o Nuovola Speedy nell'adattamento italiano, con in pugno il bastone magico Nyoi. La seconda versione è quasi del tutto identica, ma si differenzia per la tonalità del colore della tuta da combattimento e per il taglio di capelli al vento.La terza e ultima versione è quella più particolare. In questa statua, sempre a bordo della nuvola, Gokue indossa la tuta da combattimento viola. Una vera primizia per ogni appassionato. Ciascuna figure è in scala 1/3. In attesa del lancio, previsto per il Q1-Q2 del 2021, ammiramo questa collezione di statue di Dragon Ball . Goku si trasforma in Super Saiyan in un disegno di Dragon Ball firmato dall'autore di Ken il Guerriero.