Dragon Ball: Goku torna a combattere contro Al Satan nell'artwork di Dragon Garow Lee

Dragon Garow Lee, il celebre mangaka noto principalmente per i suoi lavori collegati al mondo di Dragon Ball, ha recentemente pubblicato sul suo profilo Twitter un magnifico sketch dedicato a Goku bambino, questa volta ritratto durante lo scontro con il Grande Mago Piccolo (Al Satan nella versione italiana) nella prima serie dell'anime.

In calce all'articolo potete dare un'occhiata all'illustrazione dell'autore, pubblicata in rete poco tempo fa. L'immagine mostra Goku mentre colpisce con un calcio l'avversario, durante lo scontro avvenuto all'interno del Castello del Re poco dopo la prima vittoria del villain.

La battaglia tra i due impallidisce se messa a confronto con gli ultimi avvenimenti di Dragon Ball Super, ma negli anni '90 fu un vero e proprio evento nonché uno dei punti più importanti della crescita di Goku. Durante lo scontro con Al Satan Crilin morì per la prima volta, e Goku imparò ad utilizzare la Kamehameha in maniera più flessibile, scoprendone nuove potenzialità oltre a quella puramente offensiva.

Casomai non foste familiari con l'autore, vi ricordiamo che Dragon Garow Lee è un disegnatore incredibilmente talentuoso, conosciuto dagli appassionati per via del lavoro svolto con la parodia Dragon Ball Side Story: Vita da Yamcha, uno spin-off incentrato sulle avventure dell'alleato di Goku.

E voi cosa ne pensate? Vi piace l'artwork? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste alla ricerca di altre opere simili invece, vi rimandiamo alla fan art dedicata a Goku Super Saiyan pubblicata il mese scorso.