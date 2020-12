Dragon Ball: Goku Ultra Istinto sul fondo dell'oceano, perse figure in edizione limitata

Immaginate di aver acquistato una figure in edizione limitata in occasione di un evento speciale. Ecco che, qualche tempo dopo, una spedizione con la seconda carica di modellini viene improvvisamente perduta nel fondo dell'oceano. Questo è ciò che è successo a un lotto di Bandai Premium con figure di Dragon Ball e tanto altro.

Ma non è finita qui. Se siete tra i possessori delle statuette in edizione limitata spedite durante il primo carico sappiate che adesso, tra le mani, avete un vero e proprio tesoro. Ma cos'è successo esattamente alla nave ONE Apus?

Partita dalla Cina alla volta della California, la nave si è trovata immischiata in una burrasca e in un fortissimo mare mosso che ha portato alla perdita sull'oceano a nord-ovest delle Hawaii di oltre 1800 container. Premium Bandai ha già diffuso che ci vorrà almeno un mese per fare una stima delle perdite, tuttavia sembra ormai data per assodata la sparizione di alcune figure create appositamente per il San Diego Comicon, su tutte un modellino di Goku Ultra Istinto. Ad essa si affiancano anche alcune statuette di C-17, C-18, Gohan, l'unità Eva 02, Iron Man e diverse altre. La perdita è stata di certo non indifferente al contrario dei possessori delle poche unità invece già consegnate ai legittimi proprietari che vedranno adesso un grande aumento del valore delle figure acquistate.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa spiacevole situazione?