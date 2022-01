Dragon Ball: Goku Ultra Istinto e Vegeta Ultra Ego in una fan-art ideale come wallpaper

La nuova frontiere del potere in Dragon Ball Super è affidata alla sfera del divino, in particolare alle due tecniche che Goku e Vegeta hanno appreso allenandosi rispettivamente con un angelo, Merus, e con il dio della distruzione Beerus. Ecco, dunque, un'illustrazione perfetta come nuovo wallpaper del vostro smartphone.

Da ormai un paio di mesi anche Vegeta ha raggiunto l'agognato rivale sfoderando il micidiale Ultra Ego, una tecnica che sfrutta l'hakai e che, allo stesso tempo, risponde perfettamente al carattere del Principe dei Saiyan. Goku, al contrario, si serve dell'Ultra Istinto che funziona in un modo completamente opposto a quello dell'eterno rivale.

Ad ogni modo, l'artista conosciuto come TAROSI ha recentemente realizzato un'illustrazione che potrebbe convincervi a cambiare il blocco schermo del vostro smartphone. L'illustratore, infatti, ha realizzato due splendidi primi piani di Vegeta Ultra Ego e Goku Ultra Istinto con un'ottima cura dei dettagli che donano uno splendido alone di epicità alla rappresentazione grafica.

Non ci resta dunque che rimandarvi all'illustrazione in questione in calce alla notizia e a invitarvi a lasciarci le vostre impressioni a riguardo, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.