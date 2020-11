Dragon Ball: Goku e Vegeta invecchiati grazie a un artista

Goku e Vegeta, i protagonisti ed eterni rivali della saga di Dragon Ball Z, a causa del loro sangue Saiyan non possono invecchiare. Un artista però li immagina senza questa peculiare abilità e ce li mostra in un disegno.

Da quando è stato introdotto nella storia di Dragon Ball, Vegeta è diventato un personaggio sempre presente nelle battaglie più importanti in difesa dell'universo insieme a Goku. I due Saiyan hanno affrontato svariati scontri sconfiggendo personaggi del calibro di Freezer o Majin Buu diventando sempre più forti. Attualmente, in Dragon Ball Super, i nostri sono diventati così potenti da poter affrontare Moro. Goku ha imparato a padroneggiare l'Ultra Istinto e Vegeta riesce ad utilizzare nuove tecniche a seguito di un allenamento svolto sul pianeta Yardrat. Dopo numerose battaglie e col passare di diversi anni, però, l'aspetto dei due combattenti non è mai cambiato ed il merito è della loro appartenenza alla razza Saiyan che, trattandosi di un popolo di guerrieri, ha adattato il proprio corpo a mantenersi giovane nonostante il passare di svariati anni.

L'utente Instagram Venturaartbook però immagina i due Saiyan cedere all'effetto dello scorrere del tempo e li raffigura come degli anziani signori, con folta barba e capelli bianchi, ma dall'aspetto fiero mentre la loro forza non sembra aver ceduto all'età come le loro sembianze. Possiamo inoltre notare i curiosi tatuaggi sul braccio dei guerrieri: su quello di Goku vediamo il drago Shenron, fulcro di tutta la serie, mentre su quello di Vegeta osserviamo un Oozaru, il grosso scimmione in cui i Saiyan dotati di coda sono soliti trasformarsi nelle notti di luna piena.

Nel 2019 Dragon Ball ha compiuto 35 anni, ma nonostante ciò la storia di Akira Toriyama è sempre sulla bocca di tutti, recentemente infatti si è parlato più volte di una nuova serie animata e di chi potrebbe essere il nuovo character designer di Dragon Ball Super.