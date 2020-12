Dragon Ball: Goku, Vegeta e tanti altri sono protagonisti della serie di disegni di Murata

Yusuke Murata siede ormai da anni nell'olimpo dei disegnatori giapponesi, insieme a maestri del calibro di Kentaro Miura, Takehiko Inoue e pochi altri. Nel corso della sua carriera l'artista di One-Punch Man ha dedicato diversi sketch ad altre grandi opere, e un fan ha recentemente ricondiviso una galleria con parte degli artwork dedicati a Dragon Ball.

Cliccando sopra il link in calce potete dare un'occhiata ai disegni realizzati da Murata nel corso degli anni, che spaziano da illustrazioni di Goku e Vegeta a sketch molto più recenti, con protagonisti Lord Beerus o Zeno. Ogni disegno presenta l'inconfondibile tocco del mangaka, e nei lineamenti di C-18 è impossibile non vedere un po' di Tatsumaki.

Murata ha letteralmente svoltato la sua carriera grazie all'adattamento manga di One-Punch Man, webcomic di ONE. Negli anni l'artista è stato universalmente riconosciuto come uno dei migliori disegnatori del panorama fumettistico giapponese, e gli ultimi capitoli di One-Punch Man ne hanno dato prova più e più volte. Poche settimane fa il sensei ha anche pubblicato un bellissimo artwork dedicato a Spider-Man, e chissà che nel prossimo futuro non torni a deliziarci con altri sketch dell'opera di Akira Toriyama.

Noi intanto vi lasciamo alla cover del nuovo Volume di One-Punch Man, con protagonisti Saitama e l'atletica Mizuki.