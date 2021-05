Dragon Ball: Goten e Goku come il vecchio Gohan e il giovane protagonista in una fanart

Ci sono tante persone nel mondo che sono cresciute con Dragon Ball. Il manga e l'anime di Akira Toriyama ha quindi un grande numero di proseliti che, crescendo, hanno sviluppato capacità grafiche abbastanza buone da replicare il tratto del mangaka originale. Ci sono così numerose fan art disegnate perfettamente su questo mondo.

Recentemente abbiamo visto Fenyo, apprezzato anche da Toriyama tanto da lavorare anche attivamente al franchise, con un Gohan del Futuro triste in una fan art, ma anche un Goku Super Saiyan 5, quella trasformazione che probabilmente non diventerà mai canonica ma che ha fatto sognare molti adolescenti negli anni 2000.

Negli scorsi giorni anche il fan giapponese Yakuruton ha deciso di proporre in rete la sua fan art che mostra un momento di Dragon Ball diverso dal solito. Ricordando il torneo di Uranai Baba, dove Goku incontrò il suo nonno defunto, ha deciso di applicare lo stesso concetto con Goten e Goku. In un momento ambientato prima della saga di Majin Bu, c'è Goku con la maschera che affronta sul ring il figlioletto che non aveva mai visto.

Un momento naturalmente non fattibile nel manga e nell'anime di Dragon Ball dato che Goku ha solo un giorno a disposizione e lo usa durante il torneo, e inoltre conferma di non aver mai visto il secondo figlio fino a quel momento. Rimane comunque una fan art a tema Dragon Ball particolare e ben disegnata.