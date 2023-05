Dragon Ball: Gotenks disegnato da Yuki Tabata di Black Clover

Mentre la serializzazione del manga di Dragon Ball Super prosegue con il capitolo 93, il 40° anniversario della serie creata da Akira Toriyama continua ad avvicinarsi. Le celebrazioni per questo grande traguardo sono già cominciate con un artwork spettacolare e nostalgico di Yuki Tabata.

Nel 2024 Dragon Ball festeggerà i 40 anni dall'esordio sulle pagine di Weekly Shonen Jump. Per rendere omaggio al più leggendario degli shonen Shueisha ha da tempo dato il via al Dragon Ball Super Gallery Project, una grandiosa iniziativa per cui 42 dei più grandi mangaka dell'editore nipponico rendono tributo al maestro Toriyama ridisegnando una delle copertine da lui realizzate per Dragon Ball. Se il mese scorso l'onore di disegnare una delle 42 cover di Dragon Ball è toccato a Shun Saeki di Food Wars, questa volta è Yuki Tabata a rendersi protagonista con una bella illustrazione.

Con Black Clover in pausa, Yuki Tabata ha approfittato del tempo libero a disposizione per partecipare al Dragon Ball Super Gallery Project. Il mangaka di Black Clover ha disegnato con il suo stile la cover del volume 40 di Dragon Ball. Protagonista dell'illustrazione è Gotenks in forma base, che come possiamo vedere differisce parecchio dal character design donatogli da Toriyama. Gotenks appare infatti molto più simile ad Asta o a Yami Sukehiro, piuttosto che alla sua controparte originale. Quello firmato da Yuki Tabata è l'appuntamento 23 su 42 del Dragon Ball Super Gallery Project. Restano dunque ancora 19 mesi prima del compleanno di Dragon Ball.