Dragon Ball, ecco le più grandi credenze errate della community

Poche opere possono competere con Dragon Ball quando si considera la popolarità a livello planetario. La storia di Goku ha raggiunto milioni di persone in tutto il mondo, e la diffusione di informazioni anche attraverso social e internet ha contribuito alla condivisione di dettagli e credenze considerate vere ma, in realtà, del tutto errate.

Vediamo quali sono le più grandi credenze date per reali dalla community. Iniziamo dalla considerazione che molti hanno di Dragon Ball Z, e di come questa parte della storia venga spesso riconosciuta come l’inizio anziché come il debutto della storia di un Goku adulto, diventato ormai padre e con molte più responsabilità. Passiamo poi alla credenza che Toriyama non fosse personalmente coinvolto nella produzione dei videogiochi sull’universo di Dragon Ball. Infatti, l’autore ha partecipato attivamente a numerose trasposizioni videoludiche della sua opera, prendendo parte anche alla creazione di personaggi in storie What If.

Proseguiamo con la trasformazione di ogni grande antagonista in un alleato dei protagonisti. Da Tienshinhan fino a Broly, passando per Piccolo e Vegeta, molti fan pensano che uno degli obiettivi di Toriyama, e ora di Toyotaro, fosse mostrare come il potere del bene e dell’amicizia riuscisse a cambiare anche gli anime più malvagi. Se questo è vero per i personaggi sopracitati, esistono molte altre creature terribilmente negative rimaste negative nel loro percorso nell’universo di Dragon Ball, basti pensare a Freezer o Cell.

Col passare del tempo, e, soprattutto, in Dragon Ball Super, Goku è arrivato a ricoprire un ruolo inarrivabile per altri personaggi. Ma non per questo è l’unico personaggio rilevante, come spesso si crede erroneamente. A riprova di ciò vanno considerate le partecipazioni costanti di Vegeta, e il recente ritorno in scena di Gohan e Piccolo con delle nuove trasformazioni incredibilmente forti. In passato, Goku ha certamente salvato la Terra un numero maggiore di volte rispetto ai suoi alleati, ma questi hanno comunque contribuito in maniera significativa all’eliminazione di altre minacce, diventando anche brevemente il centro della narrazione, come accaduto con Gohan durante il Cell Game.

Le trasposizioni animate di serie così lunghe rischiano di essere ulteriormente estese con episodi filler, e secondo gran parte della community di Dragon Ball la serie sarebbe invasa da puntate del genere, quando in realtà parliamo di 21 episodi per Dragon Ball e 44 per Dragon Ball Z. Cifre di gran lunga inferiori a Naruto: Shippuden con oltre 200 episodi filler, o Sailor Moon, con 98, giusto per fare degli esempi.

Arriviamo a tre credenze relative ai combattimenti e alle loro modalità di rappresentazione. La prima riguarda il fatto che tutte le battaglie consistono in uno scambio di sfere e colpi d’energia, quando, in realtà, Toriyama e gli autori dell’anime hanno sempre donato molto spazio a rappresentare pose e attacchi tipici di diverse arti marziali.

La seconda è l’introduzione di una nuova forma per concludere ogni grande scontro, e quindi la convinzione che ogni stadio evolutivo sia necessario per decretare la sconfitta dei villain. Fortunatamente, però, il percorso di Goku e compagni non è strutturato così, e spesso si sono ritrovati a dover fare affidamento sulle loro strategie e tecniche per uscire vive da situazioni complicate, senza attingere a nuove forme.

L’ultima credenza riguarda l’eccessiva durata delle trasformazioni su schermo. Molti appassionati credono che gli autori dell’anime abbiano pensato di prolungare a dismisura il momento in cui un personaggio chiave raggiunge una nuova forma, arrivando ad un minutaggio persino superiore a quello dello scontro. In realtà alle trasformazioni vengono dedicati al massimo alcuni minuti, per poi lasciar spazio all’azione.

