Dragon Ball, le più grandi rivalità della serie di Akira Toriyama

In un’opera shonen improntata sull’azione e su di allenamenti e scontri concepiti per far crescere e potenziare i protagonisti come Dragon Ball trovarsi di fronte a rivalità sul campo di battaglia o in termini di capacità combattive è piuttosto frequente. Esistono però inimicizie memorabili, ed ecco le 5 più significative della serie di Toriyama.

In ultima posizione troviamo il rapporto conflittuale tra Gohan e Cell, soprattutto nella seconda parte del torneo organizzato dall’androide, in cui, dopo la distruzione di C-16, il ragazzo raggiungere lo stadio di Super Saiyan 2. Da quel momento Cell viene riconosciuto come la nemesi di Gohan, e a rendere ancora più evidente questa rivalità è quanto avvenuto nell’ultima pellicola, Dragon Ball Super: Super Hero, dove Cell torna sottoforma di arma definitiva della nuova Armata del Fiocco Rosso, e Gohan si trova ancora una volta a doverlo distruggere.

Facciamo un salto indietro nel tempo, tornando alla prima serie, e alla rivalità tra Goku e Piccolo, figlio del Grande Mago che aveva seminato terrore e distruzione, arrivando ad eliminare persino il drago Shenron. La loro rivalità nata dai risentimenti di Piccolo ed esplosa nella battaglia del 23° Torneo Tenkaichi, si trasformerà anni dopo in un rispetto reciproco, fino ad arrivare ad un’amicizia e alleanza preziosa all’inizio della saga dei Saiyan, dove si aiutano per uccidere Radish.

Vedere la propria razza sterminata, e il proprio pianeta distrutto, non deve essere stato facile per il Principe dei Saiyan Vegeta, e tantomeno lo deve essere stato collaborare con il responsabile di azioni così terribili: Freezer. Vegeta ha sempre accettato di servire Freezer sperando, un giorno, di poter vendicare il suo popolo, e quando si è ritrovato l’ex imperatore galattico come alleato durante il Torneo del Potere ha dimostrato di nutrire ancora profondo odio nei suoi confronti.

Allo stesso modo Goku detesta ancora Freezer, pur riconoscendo i suoi meriti per quanto accaduto al Torneo. Il ritorno di Black Freezer alla fine della saga di Granolah ha preannunciato il suo ruolo di antagonista in un futuro arco narrativo, e con molta probabilità stavolta i due Saiyan protagonisti potranno scatenarsi contro di lui, ponendo fine alla loro sete di vendetta e dimostrando una volta per tutte chi è davvero superiore. Lo scontro su Namek, seguente alla prima trasformazione in Super Saiyan di Goku, è ancora oggi uno dei più intensi e memorabili dell’intera serie, ma i due si sono affrontati anche in altre occasioni, come nel film Dragon Ball Z: La Resurrezione di F, dove hanno sfoggiato il Super Saiyan God e la forma Golden Freezer.

Infine, senza grandi sorprese, la rivalità più significativa nella serie è quella nata tra Goku e Vegeta nella saga dei Saiyan, agli albori di Z, e cresciuta nel corso degli anni. I due ormai sono amici e alleati, quasi inseparabili, ma si spronano a vicenda a raggiungere sempre risultati migliori, sfidandosi in continuazione. A differenza delle rivalità presenti nelle altre posizioni si tratta di una rivalità sana e produttiva, che ha aiutato entrambi a esplorare nuove vie e strade per raggiungere ciascuno il proprio stile di combattimento.

