Dragon Ball GT, 3 personaggi che meritavano di essere i protagonisti della storia

Anche se Dragon Ball GT ha esaltato alcuni personaggi rispetto a Dragon Ball Z, lo stesso non si può dire per altre figure che in passato sono state significative per l'opera e in GT sono state ridotte a semplici comparse per la maggior parte delle puntate. Chi avrebbe meritato un ruolo da protagonista in Dragon Ball GT?

Goten

Goku ha creato una grande famiglia in Dragon Ball, ma non tutti i suoi membri sono stati sfruttati a dovere. Il piccolo Goten aveva la chance in Dragon Ball GT, cresciuto e diventato più forte, di emergere e lasciare il segno, ma così non è stato perché non è quasi mai apparso nella storia, lasciando sostanzialmente inutilizzato il potenziale del personaggio, mostrato nella saga di Bu in Dragon Ball Z.

Gohan

Anche il fratello maggiore di Goten, dopo i fasti raggiunti della saga degli Androidi in Dragon Ball Z, è stato decisamente un guerriero sprecato in Dragon Ball GT. Se fosse partito con Goku e Pan per lo spazio alla ricerca di Nuove Sfere del Drago, ci sarebbe stata l'occasione per approfondire il legame familiare tra i 3 personaggi, ma così non è stato e Gohan è rimasto semplicemente sullo sfondo della narrazione.

Vegeta

Dragon Ball GT fa una scelta per certi versi coraggiosa, ma non proprio a fuoco: mettere da parte Vegeta per metà serie. Sarebbe stato interessante scoprire le dinamiche tra lui e Goku in versione bambino, regalando risate, avventure e, magari, una svolta al rapporto ormai stantio tra i due rivali di sempre.

