Dragon Ball GT, 3 personaggi che vorremmo fossero canonici in Super

Le discussioni in merito alla qualità complessiva di Dragon Ball GT si sono sprecate. Eppure, Dragon Ball Gt è riuscito a valorizzare meglio di Z alcuni personaggi e a creare una colonna sonora suggestiva ed indimenticabile. Inoltre, ci sono determinati personaggi introdotti da GT che varrebbe la pena rendere canonici. Parliamone.

3 - Baby

Anche se le prime venti puntate di Dragon Ball GT sono state soggette a molte critiche, è dall'introduzione di Baby nell'anime che la serie ha preso il volo. Baby è l'ultimo sopravvissuto della razza Tsufuru, riportato in vita come Mutante Macchina dal Dr. Mieu per vendicarsi dei Saiyan che avevano sterminato il suo popolo. Durante la Saga di Baby, il villain riesce ad impadronirsi del corpo di Vegeta e a diventare così forte da costringere Goku a sfoderare il Super Saiyan 4.

In Dragon Ball Super, la stessa razza di Baby appare brevemente nel Torneo del Potere, quindi non sarebbe nemmeno così difficile rendere l'inquietante villain canonico.

2 - Gil

Un po' come Pan, anche Gil è un personaggio che cerca di accaparrarsi una fetta di pubblico estremamente giovane. Progettato come mascotte della serie utile al marketing, Gil ha saputo ritagliarsi uno spazio prezioso nel cuore degli appassionati che hanno gradito l'utilizzo di un mini-robot senziente per recuperare le Sfere del Drago.

1 - I Draghi Malvagi

I Draghi Malvagi sono gli antagonisti finali di Dragon Ball GT e hanno un peso narrativo persino più rilevante di molte delle idee di Dragon Ball Super. Sono l'incarnazione dei desideri malsani, deviati ed egoisti degli esseri umani e ognuno di loro ha un design unico e uno stile di combattimento differente. Anche Toyotaro di Dragon Ball Super è un fan dei Draghi Malvagi e non ci stupiremmo se venissero integrati nel canone della serie.

Se questo elenco di personaggi che meriterebbero di essere canonici non vi è bastato, sappiate che ci sono almeno 3 ragioni per reputare il Super Saiyan 4 di Dragon Ball GT superiore all'UI di Super. Quindi, in definitiva: vietato sottovalutare Dragon Ball GT!

Su One-Punch Man (Vol. 29) è uno dei più venduti di oggi.