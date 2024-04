Dragon Ball GT: 3 ragioni per cui vorremmo rivedere gli Tsufuru in Dragon Ball Super

I Saiyan hanno sempre cercato di dominare e stabilire la loro supremazia attraverso la violenza, seguendo il loro sangue e istinto da guerrieri. Ciò li ha portati a sterminare la razza degli Tsufuru, contraddistinta da un’immensa conoscenza tecnologica, tornata in Dragon Ball GT grazie a Baby e che sarebbe interessante rivedere in Super.

Ecco, dunque, tre motivi per cui vorremmo che gli Tsufuru tornassero nella storia di Goku e compagni.

Il primo riguarda il principale tratto distintivo della razza: il progresso tecnologico raggiunto. Gli Tsufuru hanno ideato gli scouter usati dai Saiyan, armi dalla grande capacità offensiva, ma anche organismi artificiali e parassiti, come lo stesso Baby. Ingegneria militare, tecnologia applicabile alla vita di tutti i giorni, e grandi conoscenze di ingegneria genetica rendono gli Tsufuru una delle razze più interessanti, e il loro ritorno potrebbe portare la serie verso percorsi inediti, molto più fantascientifici.

Un’altra grande conquista da parte degli Tsufuru è stata la clonazione. Partendo dal DNA di un individuo gli scienziati sono stati in grado di ricreare cloni, come Baby, che ricordiamo essere una copia del loro ultimo sovrano. Qualora gli Tsufuru tornassero in azione per vendicarsi, potrebbero creare eserciti di cloni con grandi antagonisti del passato, dal Grande Mago Piccolo, a Cell, pronti a distruggere gli ultimi Saiyan rimasti.

Infine, l’ultimo motivo per cui vorremmo il ritorno degli Tsufuru è l’opportunità di rivedere in azione Baby, stavolta inserito nel racconto canonico. Il parassita è indubbiamente uno dei personaggi più riusciti di Dragon Ball GT e rivederlo al centro di una saga, magari in cui prende il controllo di grandi combattenti quali Gohan o Vegeta (già scelto come ospite in GT), sarebbe un modo per rivisitare la sua storia e aggiungere un villain davvero pericoloso.

Per concludere, ecco 3 personaggi che vorremmo vedere canonici in Dragon Ball GT, e vi lasciamo scoprire perché il Super Saiyan 4 è migliore dell’Ultra Istinto.

