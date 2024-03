Dragon Ball GT, 4 personaggi che la serie di TOEI valorizza meglio di Z

Anche se da molti Dragon Ball GT è considerato un prodotto controverso, è comunque un'opera di valore che ha saputo esaltare alcuni personaggi che nelle serie precedenti erano un po' in ombra e meritavano un momento di gloria. Di chi parliamo esattamente? Lo scoprirete nelle prossime righe che saranno spoiler, quindi attenzione!

4 - Ub

Mentre in Dragon Ball Z Ub appare solo nel finale e diventa allievo di Goku, in Dragon Ball GT vengono mostrati i frutti dell'allenamento con il protagonista e, dopo aver assorbito Majin Bu, si rende utile sia contro Super C-17 che contro i Draghi Malvagi.

3 - Androide n°18

Anche se in Dragon Ball Z ricopre il ruolo di villain nella saga degli Androidi ed ha la possibilità di mettersi in mostra, Androide n°18 abbandona i riflettori nella saga di Bu dopo essersi legata a Crilin. Al contrario, in Dragon Ball GT deve venire a patti con l'omicidio di Crilin ad opera di Super C-17, la fusione tra suo fratello e un C-17 proveniente dall'Inferno. Successivamente, presta un supporto decisivo a Goku per la sconfitta del villain.

2 - Gogeta

Sia in Dragon Ball Super che in Dragon Ball Z - Il diabolico guerriero degli Inferi (uno degli OAV non canonici di Dragon Ball) il personaggio di Gogeta viene sfruttato per poco tempo come risolutore di battaglie difficili (con Broly in Super e con Janemba in Z). In GT, d'altro canto, oltre ad avere una forza soverchiante, Gogeta è soprattutto un buffone, un personaggio comico che regala risate a crepapelle agli spettatori e sa quando fomentarli con tecniche incredibili e colpi potentissimi.

1 - Pan

Da semplice comparsa in Dragon Ball Z nel 28° Torneo Tenkaichi a protagonista, insieme a Goku e Trunks, di buona parte di GT. La figlia di Gohan dimostra di essere un personaggio allegro, profondamente umano ed eroico, dal comportamento buffo e, in alcuni casi, esilarante. Il rapporto meraviglioso con Goku, che è il nonno, in forma di bambino, è tra i motivi per cui vale ancora la pena guardare Dragon Ball GT.

Fatti una risata è uno dei più venduti oggi su