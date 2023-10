Dragon Ball GT, 5 cose bellissime che non dimenticheremo mai

Quando si parla di Dragon Ball GT ci sono sempre due schieramenti in lotta: chi lo ama e chi lo odia, pronti a scontrarsi furiosamente per provare il proprio punto. Ma che ne dite di scegliere cinque cose che l'anime ha davvero fatto bene? Ecco le nostre.

Cominciamo dall'inizio e da una cosa che riguarda soltanto noi italiani: la sigla. C'è poco da fare, quando parte la sigla di Dragon Ball GT ci mettiamo tutti a cantarla perché è davvero impossibile resistere: Giorgio Vanni si è superato.

Impossibile non citare poi il Super Saiyan 4, una delle trasformazioni più belle di sempre e pure coerente con la natura di Goku e dei Saiyan. Anche i detrattori di Dragon Ball GT difficilmente riusciranno a dire che il design non funziona. Con il bonus di Gogeta Super Saiyan 4. Non è un caso che si parli del ritorno del Super Saiyan 4 in Dragon Ball Daima.

Altra cosa che funzionava erano i villain. Baby che diventa poi Baby Vegeta con tutte le sue trasformazioni, senza contare i draghi malvagi e Omega Shenron che rimane un villain iconico ancora oggi.

Dragon Ball GT aveva poi il pregio di puntare sul viaggio spaziale e far vedere tantissimi pianeti e mondi diversi, facendo tanto worldbuilding e non focalizzandosi solo sulla Terra e sugli avvenimenti del pianeta.

Chiudiamo con gli scontri e l'animazione: Dragon Ball GT aveva dei momenti animati decisamente bene al pari di alcuni scontri gestiti con i tempi giusti e con un'epica tipica del franchise, che ancora oggi ce lo fanno ricordare con nostalgia.

E voi siete d'accordo con queste scelte o no? Quali sono le vostre? Ditecele nei commenti, noi vi lasciamo con i personaggi più forti di Dragon Ball GT.