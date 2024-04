Dragon Ball GT, i 5 episodi più belli dell'anime secondo IMDb

Dragon Ball GT è una serie che viene spesso criticata per alcune scelte narrative volte a ricreare il senso di avventura e viaggio della prima parte della serie originale per poi snaturare di nuovo l’avventura di Goku. Tuttavia, alcuni episodi sono riusciti comunque a lasciare il segno, ed ecco i 5 col punteggio più alto su IMDb.

In fondo alla classifica troviamo l’episodio 43 “Cell e Freezer”, con un voto pari a 7.5, nel quale gli scienziati Mieu e Gelo imprigionano Goku nel regno degli inferi, dove il protagonista incontra volti noti del passato: l’ex imperatore galattico Freezer e l’androide perfetto Cell. I due villain colgono l’occasione per vendicarsi dell’umiliazione subita, ma devono fare i conti con l’incredibile livello raggiunto da Goku.

La quarta posizione va all’episodio 60 “Arriva Super Gogeta!”, con un voto di 7.6, in cui appare per la prima volta la straordinaria fusione di Goku e Vegeta trasformati in Super Saiyan 4. Gogeta si dimostra estremamente sicuro di sé, e non fatica a sovrastare la potenza di Omega Shenron.

In fondo al podio si trova l’episodio 42 “Il Ritorno di Goku”, anche questo con voto 7.6, dove Gelo e Mieu uniscono le forze per progettare un nuovo androide in grado di sconfiggere il protagonista. Il piano è semplice: allontanare Goku per permettere a C-17 della Terra di unirsi con C-17 relegato negli inferi, e dare così vita a Super C-17.

In seconda posizione si trova l’episodio 40 “La decisione di Junior”, con voto pari a 7.8, in cui Junior, o, meglio, Piccolo, decide di sacrificarsi per salvare la Terra dall’imminente distruzione. L’ubicazione sconosciuta delle sfere del drago dalla stella nera convince, infatti, il namecciano a rimanere sulla Terra per morire e far così sparire le sfere in questione. Un gesto a dir poco eroico e significativo, reso ancora più toccante dall’addio telepatico di Piccolo a Gohan.

L’episodio di Dragon Ball GT più apprezzato è, però, il 64 “Arrivederci Goku”. Con un voto di 8.3, la puntata in questione è di gran lunga la più amata dai fan e dalla critica, e mette la parola fine al lungo, e incredibile, viaggio intrapreso da Goku portando gli spettatori nel futuro, circa 100 anni e mostrando loro lo scontro tra Goku Jr. e Vegeta Jr., discendenti dei due grandi Saiyan, e lo stato pacifico in cui la Terra, finalmente, si trova. Felice di ciò, Goku si allontana, sulla sua preziosa nuvola d’oro, salutando il pubblico.

