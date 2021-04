Dragon Ball GT: 5 segreti che forse non conoscete sul Super Saiyan 4

Amato e odiato dal fandom, Dragon Ball GT ci ha innegabilmente donato una delle trasformazioni più iconiche e potenti del franchise, il Super Saiyan 4. Questa forma, che ricordiamo essere non canonica in quanto Akira Toriyama non è il diretto responsabile della serie, si distacca nettamente dalle precedenti. Ecco alcuni dei suoi segreti!

Anche solo a una prima occhiata è facile capire che il Super Saiyan 4 è ben differente dalle versioni precedenti. La folta chioma scura invece che bionda, la pelliccia rossa e la ricrescita della coda; ma non sono solo queste le principali caratteristiche di questa trasformazione. Ecco a voi cinque segreti meno conosciuti.

Come mostrato dal combattimento tra Goku e Baby, in cui il protagonista incanala l'energia del rivale per lanciare una Kamehameha 10x, il Super Saiyan 4 è in grado di assorbire energia. Questa tecnica non richiede alcuno sforzo particolare, semplicemente l'utilizzatore riesce a trattenere energia, incanalarla e respingerla.



La chiave per trasformarsi in Super Saiyan 4 è la coda, oltre che l'aver superato lo stadio di Oozaru Dorato. Tuttavia, pur non possedendo più una coda, Vegeta riesce a raggiungere questa evoluzione sfruttando la tecnologia di sua moglie Bulma. Attraverso la Macchina Generatrice di Onde Bluets, che genera fasci di luce simili a quelli lunari, il Principe riesce a eguagliare Goku.



Un piccolo dettaglio che potreste aver trascurato è il fatto che Goku e Vegeta quando si trasformano in Super Saiyan 4 automaticamente riparano le loro tute da combattimento. Solitamente, quando un Saiyan si trasforma, la potentissima aura fa a brandelli i vestiti, ma in questo caso, al contrario, li rigenera. A questa particolarità non esiste però una risposta certa, nessuno ha mai dato spiegazioni su questa bizzarra caratteristica.

Il Super Saiyan 4 non è un'esclusiva di Dragon Ball GT, ma anche di altre serie non canoniche parallele. In Dragon Ball Fusion, il Super Saiyan 4 viene combinato al Super Saiyan per dare vita alla Ultra Fusion, una trasformazione in cui le caratteristiche fisiche del Super Saiyan 4 si abbinano ai capelli dorati del Super Saiyan. Chissà che Super Dragon Ball Heroes non possa sfruttare questa forma.

E se il Super Saiyan 4 fosse la forma delle antiche leggende del Pianeta Vegeta? Una potenziale prova di ciò proviene da Dragon Ball Z. Quando Vegeta discute della leggenda, associa il leggendario Super Saiyan alla trasformazione di Golden Oozaru, chiave per raggiungere il Super Saiyan 4.

