Dragon Ball GT: 6 cambiamenti che avrebbero potuto migliorare Pan

Pan, figlia di Gohan e Videl e nipote di Goku, è una delle grandi novità di Dragon Ball GT, il sequel non canonico dell'opera di Toriyama. La giovane Saiyan mezzo sangue, però, è un personaggio dal potenziale inespresso. Cosa le avrebbe potuto dare più spessore?

La motivazione che spinge Pan a partire in viaggio è unicamente aiutare suo nonno Goku. Ciò si traduce in un personaggio quasi privo di carattere, senza un vero scopo personale. Per distinguersi come personaggio unico e avvincente, la ragazza avrebbe avuto bisogno di una motivazione meno superficiale. Un suo tratto distintivo sarebbe potuto essere la voglia di diventare la prima Saiyan donna a pareggiare i poteri dei suoi familiari.



Pan è un personaggio piuttosto passivo. La sua unica decisione, infatti, è quella iniziale, dove decide di seguire Trunks e Goku a bordo della navicella spaziale. Nel corso di tutta la serie, Pan sembra solo reagire alle situazioni che avvengono intorno a lei. I momenti che definiscono il suo carattere sono più unici che rari. La ragazza avrebbe potuto prendere decisioni di maggior spessore, come ad esempio seguire la volontà di farsi addestrare da uno dei due compagni di viaggio.

La principale lamentela che riguarda Pan è la non trasformazione in Super Saiyan. Per vedere una donna di questa razza trasformarsi abbiamo dovuto aspettare Caulifla in Dragon Ball Super. Apparentemente Pan non è riuscita a diventare Super Saiyan poiché non aveva abbastanza sangue Saiyan, ma in realtà questa teoria è stata smentita da Goku Jr., suo nipote, il quale invece si è trasformato.



Pan non ha mai giocato un ruolo chiave in alcuna delle principali battaglie di Dragon Ball GT. Infatti, a causa del suo scarso livello combattivo, non ha mai partecipato attivamente ad alcuno scontro. Ma se anche avesse perso, il lanciarsi in combattimento le avrebbe donato maggior carattere.

Infine, il problema principale di questo personaggio è che manca di un vero arco narrativo dedicato. Dal primo all'ultimo episodio, Pan non viene mai messa sotto i riflettori, così come non viene mai evidenziato il rapporto con i suoi genitori. La ragazza sembra più legata a Goku che a Gohan e Videl. Scopriamo il ruolo di Akira Toriyama in Dragon Ball GT. Goku bambino raggiunge l'Ultra Istinto in Dragon Ball GT.