Dragon Ball GT, a quanto ammonta il livello di combattimento di Goku Super Saiyan 4?

I livelli di potenza, croce e delizia di Dragon Ball. La serie ha visto le prime rilevazioni con la saga dei saiyan e, da quel momento in poi, gli appassionati ne hanno fatto un uso enorme. Questi valori però sono pian piano scomparsi sempre di più, con Akira Toriyama che ha evitato di rivelare troppe informazioni nel proseguimento delle saghe.

Ancora oggi però i livelli di combattimento di Goku e compagni sono fortemente dibattuti, in particolare alla luce delle nuove trasformazioni e allenamenti di Dragon Ball Super. Quest'ultima serie rischia però di mettere in ombra l'ultimo anime preparato da Toei Animation negli anni '90, Dragon Ball GT. In quest'ultima, vedemmo in azione Goku Super Saiyan 4, capace di condensare nel corpo umano l'eccezionale potere di un Oozaru.

Quant'è forte Goku Super Saiyan 4? Essendo un personaggio creato da Toei Animation e non da Akira Toriyama, l'unica fonte per questo livello di potenza deriva dal videogioco Dragon Ball Z: Scouter Battle Taikan Kamehameha. Secondo i dati presenti in questo videogioco, Goku Super Saiyan 4 ha un livello di combattimento di 1,5 miliardi.

Alla luce delle ultime variazioni però questo valore potrebbe essere datato, chissà se Super Dragon Ball Heroes aggiornerà la situazione. Nel mentre, ecco quanto potrebbe essere forte Goku Ultra Istinto.