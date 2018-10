Dragon Ball GT: annunciata un'action figure mozzafiato di Vegeta SSJ4!

Il Super Saiyan 4, comparso in Dragon Ball GT, viene ricordato ancora oggi con piacere e nostalgia dai fan. Gli appassionati potranno però arricchire la propria collezione con una fiammante e nuova action figure dedicata a Vegeta trasformato nel guerriero dalle fattezze scimmiesche. E, vi assicuriamo, la statuetta è davvero mozzafiato.

Com'è possibile notare dall'immagine che vi proponiamo in calce all'articolo, l'action figure è realizzata dalla Banpresto, prestigiosa casa produttrice che si dedica a merchandise di questo tipo. La statuetta rientra nella collezione intitolata World Figure Colosseum ed entrerà in commercio a partire dal prossimo febbraio, nel 2019.

Nonostante il Super Saiyan 4 rimanga un'esclusiva di Dragon Ball GT, recentemente questa trasformazione è ricomparsa in un anime promozionale dedicato al franchise: parliamo di Super Dragon Ball Heroes, nato per spingere l'omonimo videogioco di carte virtuali prodotto da Bandai Namco. Nei primi episodi della mini-serie abbiamo già visto Xeno Goku, un guerriero proveniente da una dimensione alternativa, trasformarsi in SSJ4, ma molto presto vedremo proprio Vegeta.

I due rivali, infatti, entrambi in versione Xeno, giungeranno nel quinto episodio di Super Dragon Ball Heroes insieme alla Pattuglia Temporale per dare man forte ai protagonisti contro il demone Fu e il saiyan malvagio Kanba. Per l'occasione, effettueranno la Fusione con gli orecchini Potara e daranno vita a... Vegeth Super Saiyan 4!