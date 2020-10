Quella volta che Dragon Ball GT apparì in un video di Christina Aguilera

Dragon Ball è un franchise talmente lungo e popolare che è finito ormai dappertutto. Al di fuori dei propri prodotti è stato inevitabilmente citato in lungo e in largo, a partire dagli altri manga di Weekly Shonen Jump, prevalentemente in quelli comici come Gintama e Sket Dance. Ma a quanto pare ha fatto qualche comparsa anche in video pop.

In uno dei video della popstar Christina Aguilera apparì sul finire degli anni '90 un poster di Dragon Ball. Correva il 1999 e la cantante statunitense aveva pubblicato da poco il nuovo singolo "What a Girl Wants". In una delle scene del video si intravede alle spalle un poster di Dragon Ball GT, con Goku Super Saiyan 4 sulla sinistra e Goku bambino sulla destra.

A quanto pare, non ci fu una vera e propria ragione per inserire un poster dedicato a Dragon Ball GT, ma presumibilmente sembrava una scelta figa da inserire. Vi eravate mai accorti di questo particolare nel video di What a Girl Wants?

Dragon Ball GT è il primo anime del mondo delle sette sfere a non essere stato trasposto dal manga. In Giappone fu trasmesso poco dopo la conclusione di Dragon Ball Z, venendo pubblicato con 64 episodi tra il 1996 e il 1997. Ad oggi è stato parzialmente messo da parte per favorire Dragon Ball Super, midquel della saga.