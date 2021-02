Dragon Ball GT: l'avventura di Goku bambino e il Super Saiyan 4 compiono 25 anni

Oggi, ma di ben venticinque anni fa, in Giappone veniva trasmessa la prima puntata di Dragon Ball GT, il sequel non canonico di una delle opere più importanti e amate della storia. Sebbene non sia stato realizzato direttamente da Akira Toriyama, l'avventura di Goku bambino, tra critiche e apprezzamenti, ha contribuito a consacrare il franchise.

Incredibile ma vero, Dragon Ball GT festeggia il suo venticinquesimo anniversario. Eppure sembra passato solamente qualche anno da quando, nel 2001, venne mandato in onda per la prima volta da Mediaset su Italia 1. Sebbene oggi questa serie sia al centro della polemica, in quei giorni lontani non avevamo alcuna idea di cosa significasse "non canonico" e ci godevamo l'avventura di Goku bambino.

Le 64 puntate di Dragon Ball GT, divise in quattro saghe, ci hanno regalato momenti indimenticabili, come ad esempio la trasformazione in Super Saiyan 4, il combattimento tra Gogeta e il drago malvagio della prima stella Li Shenron, e la spettacolare sigla cantata da Giorgio Vanni. Per commemorare questi eventi, da poco in Italia è disponibile il manga di Dragon Ball GT, edito da Star Comics.

Con l'uscita di Dragon Ball Super, a Dragon Ball GT non spetta più il ruolo di sequel e data la non canonicità, se Toriyama e Toyotaro non proveranno a legare le due serie quest'ultima molto probabilmente perderà via via d'importanza. Quale ricordo vi lega maggiormente a Dragon Ball GT e cosa ne pensate di quest'avventura non ufficiale? Ecco sei modifiche che avrebbero potuto migliorare Pan in Dragon Ball GT. Goku bambino raggiunge l'Ultra Istinto in questa fan art di Dragon Ball GT.