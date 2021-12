Dragon Ball GT: Baby Vegeta raggiunge il Super Saiyan 4 in un'illustrazione

Nonostante Dragon Ball GT non abbia convinto del tutto la community legata al capolavoro di Akira Toriyama, lo staff di TOEI Animation è comunque riuscita a garantire al seguito non canonico un certo alone di epicità, merito di combattimenti entusiasmanti e di una delle trasformazioni visivamente più appaganti: il Super Saiyan 4.

Il SSJ 4 era una trasformazione che doveva arrivare, il team aveva infatti aggiunto degli archi narrativi appositamente per introdurre il nuovo power-up di Goku durante lo scontro con Baby Vegeta, la forma definitiva del superstite degli Tsufuru. Quello che ne è scaturito successivamente è stato uno scontro epocale ed entusiasmante, forse uno dei migliori dell'intera saga di GT.

Non ci sono molti dati ufficiali in merito al reale livello di combattimento di Goku Super Saiyan 4, ma stando ad uno dei giochi del franchise la cifra si attesta intorno a 1,5 miliardi. A tal proposito, recentemente un artista, un certo Mattia_Marin00, ha provato a reinterpretare lo scontro tra il Saiyan e Baby Vegeta con quest'ultimo al quarto stadio del SSJ, illustrazione che potete ammirare in calce alla notizia e che favorisce un'interessante spunto di riflessione in merito a quella che poteva essere un'eventuale possibilità.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa fan-art, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.