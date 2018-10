Dragon Ball GT: Banpresto ha annunciato la figure di Gogeta SSJ4!

La serie di Dragon Ball Super GT, pur essendo non canonica, ha lasciato ai fan una gran quantità di personaggi e trasformazioni memorabili. Una delle più amate è quella di Gogeta nella forma di Super Saiyan di quarto livello, complice la sua straordinaria abilità. Ora Banpresto ha ufficializzato l'arrivo di una figure dedicata al personaggio.

La saga nata dalla mente e dalla penna di Akira Toriyama è certamente pregna di un gran numero di personaggi degni di essere immortalati attraverso una figure, e, del resto, agli appassionati non mancano certo le opzioni tra cui scegliere. Per i fan della serie di Dragon Ball Super GT, una statuetta raffigurante il personaggio risultante dalla fusione dei due protagonisti principali, Gogeta, nella forma derivante dal raggiungimento del quarto livello del Super Saiyan, è senza dubbio in cima alla lista, data la sua forza straordinaria e il suo carisma innato, per non parlare dell'epico scontro conclusivo di cui è assoluto protagonista.

Per tutti coloro che si riconoscono in questo desiderio abbiamo buone notizie, infatti l'azienda Banpresto, specializzata nella realizzazione di questo tipo di prodotti, ha da poco ufficializzato l'arrivo sul mercato di una figura dedicata all'essere derivante dall'unione di Goku e Vegeta. Ancora non si sa niente su quando la statuetta che raffigura Gogeta al suo massimo potenziale raggiungerà gli scaffali, così come rimane ignoto il prezzo del prodotto. Ma sicuramente si tratta di un oggetto che non può mancare nella collezione di qualsiasi appassionato, si tratti di un fan della serie non canonica di cui Gogeta è protagonista, o uno dei tanti ammiratori della cosmologia generale creata da Toriyama.

Date un'occhiata e diteci se vi piace il design del potentissimo saiyan.

Per tutti coloro che sono interessati a questo genere di prodotti sarebbe una buona idea seguire anche gli sviluppi legati al merchandise del film di prossima uscita Dragon Ball Super: Broly. Infatti, non solo Broly riceverà quasi sicuramente una statuetta con il suo nuovo ed inedito stile, ma probabilmente vedremo anche una nuova figure di Bardak. Seguite il nostro sito per tutte le novità.