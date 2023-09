Dragon Ball GT è canonico? La prova che smentisce la non canonicità

Uno dei più grandi temi su cui la community di appassionati di Dragon Ball dibatte è quello della canonicità di Dragon Ball GT. Questa discussione decennale, ma che si è infiammata con l'uscita di Dragon Ball Super, pare finalmente aver trovato una risposta, fornita ufficialmente da Shueisha, la casa editrice di Akira Toriyama.

Dragon Ball GT comincia con la Saga della Ricerca nello Spazio nel 1996, un anno dopo la fine del manga di Dragon Ball. L'incredibile successo dell'adattamento del capolavoro di Toriyama sensei spinse TOEI Animation a creare un sequel animato, basato però su una storia totalmente originale. Non fu infatti Akira Toriyama a scrivere la trama di Dragon Ball GT ed è proprio per questo che i fan, soprattutto in tempi recenti, non lo considerano canonico. D'altro canto, altri fan sostengono che Toriyama è stato comunque coinvolto nel progetto e che andando a riprendere dalla fine di Dragon Ball Z, Dragon Ball GT è un progetto ufficiale. Ma dove si nasconde la verità? È l'evento Budosai Tenkeaichi - A Dragon Ball History Exhibit del 2017 a fare chiarezza sulla questione.

Come possiamo vedere dal tweet in calce all'articolo, durante tale manifestazione Shueisha ha rivelato la timeline ufficiale degli eventi di Dragon Ball e questa include gli eventi mostrati in Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super e Dragon Ball GT, mostrandone i suoi personaggi più famosi come Gogeta Super Saiyan 4.

La stessa Shueisha, l'editore che pubblica Dragon Ball, considera Dragon Ball GT canonico, ma quella non è l'unica prova della canonicità della serie anime di TOEI Animation. Anche alla mostra d'arte Akira Toriyama: The World of DRAGON BALL venne mostrata la stessa linea temporale, poi utilizzata anche dal Chouzenshuu 4: Dragon Ball Super Encyclopedia. In definitiva, anche se le polemiche sull'argomento difficilmente potranno cessare, Dragon Ball GT è a tutti gli effetti una serie canonica.